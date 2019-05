São Paulo registra primeiro caso local de sarampo

De acordo com a pasta, uma contaminação é considerada autóctone quando a doença é adquirida no próprio município. Outras pessoas na cidade também foram diagnosticadas com a doença, mas todas contraíram o sarampo fora do Brasil – cinco de uma mesma família em Israel, um bebê em Malta e outro na Noruega.

O sarampo é uma doença infecciosa viral que pode ser transmitida por secreções expelidas na tosse, espirro, fala e até respiração. Entre os principais sintomas estão febre alta, erupções cutâneas vermelhas, tosse, coriza, conjuntivite e manchas brancas na mucosa bucal. Se não diagnosticada e tratada a tempo, a doença pode levar a morte. O sarampo é ainda mais perigoso em crianças desnutridas e menores de um ano de idade.

A prevenção se dá por meio da vacinação, normalmente aplicada em duas doses, aos 12 e 15 meses de idade. Quem não foi vacinado entre 5 e 29 anos, também deve ter duas doses aplicadas. Dos 30 aos 49 anos, basta uma dose da vacina tríplice viral que, além do sarampo, previne caxumba e rubéola.