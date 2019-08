São Paulo registra primeira morte por sarampo

Foi confirmada nesta quarta-feira, 28, a primeira morte por sarampo na cidade de São Paulo. A vítima, que teve a causa do óbito confirmada na terça-feira, 27, foi um homem de 42 anos que não teria se imunizado contra a doença. O homem não possuía o baço, órgão do sistema linfático responsável por, entre outras funções, produzir e armazenar células de defesa do corpo.