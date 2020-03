São Paulo registra primeira morte do Coronavírus no Brasil

Em entrevista coletiva, por volta das 13h20, David Uip, coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus de SP, informou que a vítima é um homem de 62 anos que tinha diabetes e hipertensão. Ele morava em SP e estava internado em um hospital particular. O idoso apresentou os sintomas em 10 de março, deu entrada na unidade e foi diagnosticado com a doença no dia 14 e morreu na segunda-feira, 16.

Segundo Uip, ele não tinha histórico de viagem. Outras quatro mortes dentro do mesmo hospital estão sendo investigadas.

Até a manhã de hoje, havia 301 casos de coronavírus confirmados pelas secretarias estaduais de Saúde.

*Matéria atualizada às 13h25.