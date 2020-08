São Paulo registra nova queda de mortes por coronavírus

Na semana de 9 a 15 de agosto, o estado registrou um total de 1.764 mortes por COVID-19. Já entre os dias 16 e 22 de agosto, o número caiu para 1.612, o que significa queda de 9% nas estatísticas e 152 vítimas fatais a menos.

Houve redução de óbitos por coronavírus em todas as regiões do estado de São Paulo no mesmo período.

De acordo com o Secretário da Saúde, Jean Gorinchteyn, a taxa de ocupação em UTI é de 55,6% no estado e de 53,7% na Grande São Paulo. Houve queda de 7% nas internações em UTI no estado, 9% na capital e 3% no interior e litoral.