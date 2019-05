São Paulo recebe mais uma Virada Cultural

Entre as novidades desta edição, está o corredor aberto da Paulista com atrações 24 horas na rua e em instituições como Instituto Moreira Salles – IMS, Japan House São Paulo Sesc Avenida Paulista, Itaú Cultural e o vão do MASP – Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand. Teremos também atrações nas quadras de Escolas de Samba e a transmissão ao vivo do evento para todo o Brasil pela Spcine Play.

A Virada Cultural 2019 espera receber 5 milhões de pessoas durante o evento. Para isso, todas as linhas de metrô e CPTM vão funcionar 24h.

A programação completa por ser conferida no site: http://agendao.prefeitura.sp.gov.br.