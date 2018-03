São Paulo recebe feirão Limpa Nome da Serasa

O mutirão de atendimento ocorre no Vale do Anhangabaú, embaixo do viaduto do Chá, das 9 às 18 horas.

No último feirão realizado pela Serasa, as dívidas mais renegociadas foram relativas a bancos e financeiras (30,5%), seguidas por cartões (26,6%), telefonia e internet (19,4%), recuperadoras de crédito (16,6%) e varejo: 3,3%. As empresas confirmadas no evento são Omni, Banco Pan, Recovery, Santander, Porto Seguro, e Kroton.

Para saber se você tem dívida com uma dessas empresas ou outras, o Serasa disponibiliza consulta no site https://www.serasaconsumidor.com.br/. Apenas no município de São Paulo, 4 milhões de pessoas estão inadimplentes, segundo o órgão.