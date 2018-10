São Paulo recebe 8ª Edição da Tattoo Week

Serão montados em torno de 660 estandes com especialistas em todos os segmentos da tatuagem, entre eles, Realismo, Old School, pontilhismo, preto e cinza e colorido.

Um dos destaques é a presença do peruano Stefano Alcântara. De acordo com o New York Time, o estúdio do artista foi considerado um dos melhores de Nova York, cuja especialidade é a técnica realista.

Nossos Hermanos também marcam presença na 8ª Tattoo Week. Da Argentina vêm os conceituados estúdios Yeyo Tattoo e Mandinga Tattoo. Dos Estados Unidos estará presente o La Razza Tattoo, situado na Califórnia. E entre os brasucas estão os artistas Chico Morbene e o estúdio Monkey Tattoo.

E assim como os anos anteriores não será um evento só da arte corporal. Rolarão shows, palestras, campanhas de conscientização sobre segurança nas tatuagens, escolha da melhor tatuagem e concursos Miss e Mister Tattoo.

Dentre os artistas se apresentam o CPM 22, Dead Fish e Garage Fuzz que vão agitar o público com muito hardcore. Os clássicos do rap ficam por conta de Edi Rock e Negra Li. Além disso, todos os dias DJs se intercalam pra não deixar a música parar. A dança fica por conta do concurso de Break, que apresenta street dance de prima.

Serão três dias de muitas atividades mostrando que a arte corporal está cada vez mais presente na vida e na pele das pessoas.

Serviço

8ª Edição da Tattoo Week

Onde: São Paulo Expo

Dias 19, 20 e 21 de outubro ( sexta a domingo) das 12h00 às 22h00

Rodovia dos Imigrantes, km 1,5 – Vila Água Funda, São Paulo (SP)

Translado gratuito do Metrô Jabaquara durante os três dias de evento

Ingressos em: http://www.tattooweek.com.br