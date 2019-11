São Paulo realiza a 13ª Virada Esportiva

A Virada faz parte do calendário oficial da cidade e tem como objetivo promover a prática de atividades físicas, esporte e lazer, além de combater o sedentarismo e estimular a ocupação dos espaços públicos pela população.

Alguns locais receberão uma grande variedade de atividades como:

Pacaembu – com Crossfit, futebol feminino, o maior encontro de goleiros do mundo, artes marciais incluindo atletas do UFC, strongman, calistenia, parede de escalada, o inédito voo noturno com a atletas de wingsuit – macacão com asas usado por paraquedistas para voos de alta performance, que pousarão dentro do estádio e muito mais.

No Parque do Carmo estará a Arena Radical – evento que participa da Virada desde a primeira edição e sempre atrai o maior número de pessoas para vivenciar momentos adrenalizantes. Reunirá atividades como parede de escalada, tirolesa, arvorismo, rapel, parkour, slackline, brinquedos infláveis.

Uma “praia” no Largo da Batata será montada com esportes de praia e skate. Para quem curte praticar atividades na areia poderá escolher entre futevôlei, beach tênis, vôlei de praia, peteca, hand beach, beach rugby, frisbee e frescobol. Já os skatistas encontrarão no mesmo local o Skt Wknd com várias atividades entre clínicas, disputas de wall ride, exposição de skates, jump sessions, cinema ao ar livre.

O evento Juventude Radical no Seu Bairro terá atividades esportivas como surf, skate, dança, hidroginástica e recreação em seis CEUs e 2 Centros Esportivos. No sábado, 23, no CEU Uirapuru, C.E. Vila Guarani, CEU Guarapiranga e CEU Anhanguera. No domingo, 24, no CEU Heliópolis, CEU Sapopemba, Centro Esportivo Mooca e CEU Pera Marmelo.

A Balada Esportiva vai ocupar a Praça Roosevelt. Uma pista de patinação retrô embalada por músicas dos anos 80 será montada para crianças a partir de 5 anos. Os praticantes de hoverboard também terão uma pista exclusiva, para crianças acima de 7 anos. Uma pista street receberá os praticantes de patins e skate. A madrugada será ocupada pelo passeio de patins saindo do prédio da Prefeitura pelo centro da cidade e retornando à Prefeitura.

A Virada Esportiva 2019 terá atividades para crianças, jovens, adultos e terceira idade. E também será inclusiva, com ações contemplativas e participativas de crianças e adultos na prática de esportes. Algumas ações serão feitas em parceria com a iniciativa privada.