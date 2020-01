São Paulo, lá se vão 466 anos

São Paulo era a terra da garoa, lembro disso, e que saudades, não? A Capital que já era o mundo dentro de uma cidade, então, ganha tonalidades complexas a cada segundo. O município das oportunidades, da igualdade, do capital, dos negócios. A capital do abandono, da politicalha, do crime, da indiferença. Miséria e riqueza coexistindo lado a lado. Você é capaz de tropeçar em um cadáver, e na corrida incontida pela vida nem se dar conta.

É verdade, também já foi terra dos sambas de Adonirã, Demônios da Garoa, Vanzollini, Dona Inah… hoje os pancadões cujos autores faço questão de ignorar. De qualquer forma, a trancos e barrancos, alavancando o país, essa metrópole é precursora do progresso e do desenvolvimento.

Parabéns São Paulo. Já lá se vão 466 anos.