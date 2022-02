São Paulo implanta novo Ensino Médio

Com novo currículo, o Ensino Médio de São Paulo busca valorizar e potencializar aptidões dos estudantes para o futuro profissional ou acadêmico. Com o início do ano letivo na rede estadual, todas as 3,7 mil escolas desta etapa vão ofertar novas possibilidades de conhecimento para 400 mil alunos matriculados na 2ª série em todo o Estado.