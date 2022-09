São Paulo ganha um novo e moderno Hospital da Mulher

O maior centro de saúde especializado da América Latina vai atender especialidades como oncologia ginecológica e mamária, ginecologia de alta complexidade, cuidados paliativos e reprodução humana assistida, além de atuar no ensino e pesquisa do programa de residência médica em Ginecologia e Mastologia. A transferência do antigo prédio para o novo, que deve ser concluída no decorrer de outubro, ocorrerá gradativamente, evitando prejuízo aos pacientes. Neste momento já estão funcionando os atendimentos no ambulatório do hospital e todos os profissionais da antiga unidade serão integralmente absorvidos no novo prédio. Os atendimentos na unidade serão 100% SUS (Sistema Único de Saúde).

A unidade vai ofertar atendimentos ambulatoriais, internação e sessões de quimioterapia, hormonioterapia e radioterapia, além de ampliar a quantidade de leitos para 172, sendo 10 de UTI e 60 de enfermaria. Haverá ainda aumento de 66% nos serviços de quimioterapia e hormonioterapia. No local, as pacientes também contam com tomografia com sedação e ressonância magnética (PET-CT), além da ampliação da oferta de mamotomia e urodinâmica.

Vítimas de violência

A nova unidade mantém um espaço destinado ao programa Bem-me-quer, uma parceria entre as secretarias de Estado da Saúde, da Segurança Pública e Procuradoria Geral do Estado.

Pioneira no país, a iniciativa oferece gratuitamente atendimento médico, assistência psicológica e jurídica e acompanhamento integral a mulheres e crianças vítimas de violência sexual. No ano passado, foram atendidas pelo programa mais de 3 mil mulheres.

