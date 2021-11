São Paulo flexibiliza o uso de máscaras em locais abertos a partir do dia 11 de dezembro

Para a decisão, o Comitê Científico considerou a queda sustentável no número de novos casos de Covid-19 em São Paulo e a diminuição das taxas de internação e óbitos pela doença nas últimas semanas, além do avanço da vacinação no Estado, que já tem cerca de 75% da população com as duas doses.

O governo estima que a taxa de imunização era atingir a marca de 80% ao fim do mês de novembro. O novo decreto que tratará da flexibilização do uso de máscaras deve ser editado e publicado no Diário Oficial do Estado nas próximas semanas. “Nas áreas internas e nas áreas de transporte público, inclusive nas estações, mesmo que a céu aberto, o uso de máscara continuará sendo obrigatório”, pontuou o Governador.

Para avançar com a campanha, a gestão estadual realizará uma mobilização para vacinação em massa do dia 1 a 10 de dezembro. Segundo a coordenadora-geral do PEI, Programa Estadual de Imunização, Regiane de Paula, 4,3 milhões de paulistas não voltaram aos postos para a aplicação da segunda dose.

“Devemos dar nos próximos dias um importante passo com relação a flexibilização do uso de máscaras, mas precisamos manter importantes cuidados e ter cautela, como a higienização das mãos e o uso da proteção facial em ambientes fechados e no transporte público. Além disso, é fundamental que quem ainda não tomou a segunda dose da vacina, retorne aos postos de saúde para se imunizar e termos assim uma população mais protegida”, destacou o Secretário de Estado da Saúde, Jean Gorinchteyn.