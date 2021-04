São Paulo decreta área da educação como essencial

A área da educação que trabalhou na Fase Vermelha foi fechada neste momento, mas as escolas públicas e particulares devem ser reabertas já que o governo decretou no sábado, 27, a inclusão dessas atividades como essenciais.

Ainda assim, o ensino presencial só deve voltar a partir do 11, quando acaba a fase emergencial do plano São Paulo de reabertura da economia. Essa etapa impõe uma série de restrições de circulação na tentativa de frear a alta de internações e mortes pela Covid-19 no estado.

A medida deve servir de base legal para que o estado possa abrir as escolas independente da fase do Plano São Paulo.

O movimento Escolas Abertas comemorou a medidas nas redes sociais. Seus apoiadores entendem que o decreto preenche uma lacuna da lei e dá proteção jurídica a abertura de escolas, desde que sigam os protocolos sanitários. Ou seja, a medida impede o fechamento das escolas por prefeitos.

Vacina

Um ano depois, mesmo como momento mais difícil da pandemia, avanços foram realizados e algumas questões foram respondidas, entre elas, a de que as crianças não são as grandes transmissoras de Covid-19, e que, por isso, as escolas não são locais de alto risco de contágio.

Além dos protocolos de segurança, como uso de máscara, álcool gel e distanciamento social, aplicados dentro da escola, a partir do dia 12 de abril, os professores da educação básica começarão a ser vacinados.

Serão destinadas 350 mil doses da vacina da Covid-19 para imunizar os professores e profissionais da educação que atuam nas escolas desde creche ao ensino médio nas redes estadual, municipal e privada do Estado de São Paulo.

A data para o início do cadastro para os profissionais da Educação será divulgada nos próximos dias. Os formulários estarão disponíveis no site Vacina Já (www.vacinaja.sp.gov.br ).