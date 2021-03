São Paulo anuncia fase mais restritiva entre 15 e 30 de março. Veja o que muda

O Secretário de Saúde, Jean Gorinchteyn, afirmou que há mais de 9 mil pacientes internados em unidades de terapia intensiva e que metade tem menos de 50 anos.

O governo anunciou o aumento de medidas restritivas para mais 14 atividades para que mais 4 milhões de pessoas deixem de circular.

Novas restrições:

Atividades religiosas, como missas e cultos, não podem mais ocorrer presencialmente, mas igrejas permanecem abertas.

Campeonatos esportivos profissionais, como jogos de futebol, ficam suspensos.

Lojas de material de construção não poderão abrir

Teletrabalho obrigatório para todas atividades administrativas não essenciais

Comércios e restaurantes não poderão operar com serviço de retirada presencial, apenas delivery (24h) ou drive-thru (das 5h às 20h)

Proibição do uso de parques e praias em todo o estado

Toque de recolher das 20h às 5h em todo o estado

Antecipação do recesso escolar na rede estadual

Em relação as escolas, na rede pública, o governo decidiu antecipar o recesso escolar de abril e outubro para o período de 15 a 28 de março. Nessa fase, os alunos não terão atividades obrigatórias. As unidades ficarão abertas apenas para oferta de merenda e distribuição de material, que deverá ser feita por meio de agendamento prévio.

“Essa medida contribui para reduzir a circulação de pessoas neste momento”, disse Rossieli Soares.

Na rede particular, o governo recomendou que a prioridade seja para o ensino remoto, mas permitiu que a rede particular opere com 35% da capacidade. “Se for possível, pedimos que as escolas municipais e particulares sigam a sugestão de antecipar férias ou recesso”, falou o secretário de educação.