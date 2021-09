São Paulo antecipa vacina contra Covid-19 da Pfizer

A medida passa a valer a partir da próxima sexta-feira, 24. Segundo a coordenadora-geral do Programa Estadual de Imunizações, Regiane de Paula, o governo encaminhou nesta quarta cerca de 2 milhões de doses do imunizante aos 640 municípios do Estado.

Em Caieiras, a antecipação teve início no dia 22 para pessoas com 35 anos ou mais.

A vacina pode ser tomada no Drive-thru UBS Nova Era, de segunda a sexta-feira, das 9 às 15 horas; UBSs: Laranjeiras, Cias, Nova Era, Vila dos Pinheiros, Vila Rosina, Morro Grande e Jardim Marcelino, de segunda a sexta-feira, das 7 às 16 horas.