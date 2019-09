Sandinistas conquistam espaço

Formada em março de 2017 o grupo tem pouco tempo de estrada, porém é integrado por músicos experientes. O líder do Sandinistas, Paulo SS (vocal/guitarra) já é bastante conhecido no underground. Nos anos 90 esteve à frente da Laranja Mecânica uma das bandas mais show de bola surgidas na década. Ladeiam o vocalista Ivo Augusto (baixo) e Thiago Ferreira (bateria). Seguindo o caminho natural de muitos outros grupos o Sandinistas está se apresentando no circuito de bares e casas noturnas mostrando seu punkrock/garage que já rendeu um EP e alguns singles disponíveis em plataformas digitais e no Youtube.

A primeira música de trabalho, “Enquanto isso” já teve várias visualizações com uma letra que é uma ode a perseverança e otimismo. Paulo SS canta “Levante e Sorria/Você quer fazer sucesso, mas tá cansado de esperar//Muita calma, meu amigo, a sua hora vai chegar//O Sol nasceu já é outro dia, pra que chorar?/Levante e Sorria!”. O som direto e contundente do trio também pode ser conferido em canções bacanudas como “Conquista”, “Ninguém é Especial”, “Amanhã” e “Isso é o que nos resta”. Com boa repercussão em programas como o “Filhos da Pátria”, da Kiss FM apresentado pelo líder dos Inocentes, Clemente Nascimento o som do Sandinistas é um respiro de consciência em meio ao marasmo musical. Outro detalhe interessante é o nome da banda, inspirado nos ingleses do The Clash, que tem na discografia o álbum “Sandinista”, lançado em 1980. Enfim, é uma boa banda que tá trilhando seu caminho. Quem quiser conferir os caras se apresentam em dois bares de São Paulo futuramente: dia 27/09 no Relicário Rock Bar e em 06/10 no Caveira Rock Bar. Recomendo.