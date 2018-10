Sandero ganha a série limitada GT Line 1.0

O Sandero GT Line é equipado com o eficiente motor 1.0 SCe de 82 cv (com etanol), que tem 90% do torque máximo (10,5 kgfm) já a 2.000 rpm graças ao duplo comando de válvulas variável.

A versão GT Line satisfaz o interesse dos clientes que procuram um veículo com visual esportivo, sem abrir mão do espaço interno e da robustez, qualidades que fazem o Sandero se destacar no mercado nacional. Um rápido passar de olhos é o suficiente para se perceber que a versão GT Line tem atributos que o diferenciam das demais versões do Sandero.



A Renault Sport é a divisão da marca voltada ao automobilismo e veículos esportivos. Foi fundada em 1976 com a fusão dos departamentos de competição da Alpine e da Gordini. Hoje é responsável por fabricar, projetar, desenvolver e comercializar uma gama completa de carros esportivos e de corrida. São três níveis de esportividade: GT Line, com mudanças estéticas; GT, além da estética, tem preparação na mecânica; e a linha R.S., que representa o máximo da esportividade, com mudanças no motor, câmbio, suspensão, entre outras, como é o caso do Sandero R.S. 2.0, fabricado no Brasil.

Preço

O Sandero GT Line tem preço sugerido de R$ 57.500,00.