Sandero chega em 2019 com novidades no visual

Diferencial

Atualmente o modelo que é vendido no país já se diferencia dos concorrentes pelo excelente espaço interno e porta-malas, são 320 litros de capacidade para levar as malas e bagagens, o maior da categoria. Outros atrativos já oferecidos pela Renault no atual modelo são o ar-condicionado digital e o sistema multimídia com tela de 7” sensível ao toque com diversas funções, como o “Media Nav”, oferecendo grande conectividade, pois conta com GPS, Bluetooth e rádio. Para quem possui o iPhone é possível utilizar as funcionalidades do aplicativo SIRI, captando os comandos de voz e realizando a busca de músicas e pessoas da sua lista de contatos, sem precisar tirar as mãos do volante.

Tecnologia e Segurança

Equipado com Piloto automática, limitador de velocidade e computador de bordo, o Sandero oferece o maior conforto e segurança para o motorista e passageiros. É possível programar a velocidade que desejar sem precisar acionar o acelerador e visualizar as informações no computador de bordo como: consumo, distância percorrida, velocidade média, cronograma da manutenção, temperatura externa, etc.

O modelo oferece ainda sensor de estacionamento, facilitando as manobras com conforto e simplicidade.

Itens de série presentes no Renault Sandero 2019

Trazendo diversos itens tecnológicos, o Sandero 2019 deve chegar com maior modernidade e refinamento nos equipamentos já existentes, se diferenciando de seus principais concorrentes.

Air bag do motorista e passageiro;

Freios ABS;

Air bag do condutor;

Central Multimídia 7”;

Isofix;

Computador de Bordo;

Alerta do cinto de segurança do motorista;

Sistema CAR;

Banco traseiro rebatível 1/1;

Conectividade CD, MP3 e rádio;

Travas Elétricas;

Painel instrumentos analogue & digital;

Ar – condicionando;

Tomada com saída 12 v dianteira;

Direção Eletro – hidráulica;

Cinto segurança 3 pontos;

Entre outros.

Dados da economia do Sandero:

Sandero 1.0 com câmbio manual

Consumo cidade (Km/L) com álcool 9.5 e 14.2 com gasolina.

Consumo estrada (Km/L) com álcool 9.6 e 14.1 com gasolina.

Consumo cidade (Km/L) com álcool 8.6 e 12.8 com gasolina.

Consumo estrada (Km/L) com álcool 9.2 e 13.4 com gasolina.

Desempenho

Motor 1.0 de três cilindros flex com 12V, de 79 cv com gasolina e 82 cv com álcool.

Velocidade Máxima (Km/h) – 163;

Tempo 0-100 (Km/h) – 13.0.

Motor 1.6 de quatro cilindros flex com 16V, de 115 cv com gasolina e 118 cv com álcool.

Velocidade Máxima (Km/h) – 185;

Tempo 0-100 (Km/h) – 9.8.

Dimensões e capacidades

Comprimento: 4.060 mm;

Largura com retrovisores: 1.733;

Altura (mm): 1536;

Distância entre-eixos: 2.590 mm;

Peso (kg): 1011;

Capacidade do porta-malas: 320 litros;

Capacidade do tanque de Combustível: 50 litros;

Ocupantes: 5.

Versões

O Sandero é oferecido em 4 versões: