Samuel Rosa no Espaço Unimed

Foto: Divulgação

O Espaço Unimed, em São Paulo, recebe no dia 2 de agosto, para apresentação única o cantor, compositor e instrumentista Samuel Rosa. Conhecido por ter empunhado mic e guitarra do Skank por mais de três décadas o artista mineiro inicia nova tour sem os companheiros da banda que o consagrou, visto que encerraram atividades em 2023.

Em nova fase na carreira o músico lançou no mês passado o primeiro trabalho solo, “Rosa”, que também nomeia a tour a qual passará por várias cidades do Brasil até o final do ano.

À frente do Skank, Samuel Rosa se consolidou criando grandes canções que iam do reggae ao pop, passando pelo rock e ritmos regionais. No setlist do show na casa da zona oeste da capital não devem ficar de fora as icônicas “Jack Tequila”, “Uma partida de futebol’, “Garota Nacional”, “Resposta” e “Ainda Gosto Dela”.

Mas evidentemente que músicas de “Rosa” também serão interpretadas, entre elas, “Ciranda Seca”, “Aquela Hora”, “Tudo Agora”, “Bela Amiga” e “Me Dê Você”, as duas últimas em parceria com Carlos Rennó, ícone da Vanguarda Paulistana.

No palco, ladeando Samuel Rosa, estão Pedro Pelotas (teclados, da banda gaúcha Cachorro Grande), Marcelo Dai (bateria e percussão), Doca Rolim (violão e guitarra) e Alexandre Mourão (baixo).

SERVIÇO

Samuel Rosa

Tour Rosa

Dia 2 de agosto – 22 horas

Espaço Unimed

Rua Tagipuru, 795 – Barra Funda – São Paulo

Classificação: 14 anos

Inf: https://espacounimed.com.br/963-samuel-rosa-tour