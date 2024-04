Samuel Rosa e Frejat em São Paulo

Foto: Divulgação

Os gigantes do pop rock fazem show em 30 de abril, véspera do Dia do Trabalhador

Na próxima terça-feira, 30 de abril, Samuel Rosa e Roberto Frejat se apresentam no Clube Atlético Juventus, na Moóca, zona leste de São Paulo.

O mineiro Samuel e o carioca Frejat sobem ao palco do tradicional clube mooquense mostrando sucessos de suas carreiras solos e também das bandas que integraram.

Samuel Rosa por mais de trinta anos empunhou a guitarra e o microfone do Skank, que mesclava, reggae, pop, rock e muitos elementos da música brasileira. O Skank está em hiato desde 2022 e seus ex-integrantes seguem projetos solos. Com uma trajetória sólida de mais de três décadas os mineiros lançaram álbuns emblemáticos como “Calango” (1994), “O Samba Poconé” (1996), “Siderado” (1998), “Cosmotron” (2003) e “Radiola” (2004).

Rosa mostra novidades da carreira solo, mas não deve deixar de fora clássicos do Skank como “Jack Tequila”, “Garota Nacional”, “Resposta” e “Ainda Gosto Dela”.

Importante frisar que os caras farão shows separados. Mas surpresas acontecem e, vai que de repente, um dá uma palhinha na apresentação do outro. É esperar para ver e torcer.

Roberto Frejat vem de geração anterior à de Samuel Rosa. Um dos maiores hit-makers dos anos 80, no início da carreira o carioca era responsável pelos riffs e solos de guitarra do Barão Vermelho, icônica banda que teve como primeiro vocalista o inesquecível Cazuza (1958-1990). Com a saída de Cazuza em 1985, Frejat assumiu os vocais do BV e pode-se dizer que não fez feio. Sua interpretação para “O Poeta está vivo” é de arrepiar.

Em mais de quarenta anos de estrada Roberto Frejat compôs alguns dos maiores clássicos do rock nacional. Com o Barão gravou discos significativos como “Maior Abandonado” (1984), “Declare Guerra” (1986), “Carnaval” (1988), “Na Calada da Noite” (1990), “Supermercados da Vida” (1992) e “Puro Êxtase” (1998). Em voo solo Frejat tem canções e álbuns bacanudos como “Amor pra recomeçar”, de 2001, primeiro trabalho sem os parças do Barão Vermelho e “Intimidade Entre Estranhos”, (2008). Além de canções do BV como “Meus bons amigos”, “Por Você”, “Pro dia nascer feliz”, “Bete Balanço” e “Pense e Dance” o vocalista/guitarrista deve mostrar hits solos como “Segredos”, “Amor pra recomeçar” e “Homem não chora”.

SERVIÇO

Samuel Rosa e Frejat

Dia 30 de abril – 22h30

Clube Atlético Juventus

Rua Juventus, 690 – Moóca – São Paulo – SP

Ingressos a partir de R$ 100,00

Classificação: 18 anos

Inf: https://www.ticket360.com.br/evento/28533/ingressos-para-samuel-rosa-e-frejat