SAMU 192 não deve ser acionado para dúvidas sobre o Covid-19

Desde que a OMS, Organização Mundial da Saúde, decretou pandemia do novo coronavírus, no início de março, a rotina de atendimentos via 192 do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, de Jundiaí, identificou aumento de 15% em ligações diárias relacionadas a dúvidas do Covid-19. O serviço recebe cerca de 2,3 mil ligações ao mês. A atitude da população tem impactado de forma negativa no serviço. “O foco de nossas atividades é atender situações como acidente de trânsito, infartos, quedas graves, afogamentos, partos e outras situações que continuam a ocorrer em paralelo ao coronavírus”, explica o médico coordenador do SAMU, Mário Jorge Kodama.