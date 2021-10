Same realiza novo processo seletivo para médicos

Para concorrer a uma das oportunidades ofertadas, é necessário que o candidato possua escolaridade em nível superior em medicina. Ao ser contratado, o profissional deve exercer funções em jornadas de 24 horas semanais, referente a remuneração mensal no valor de R$ 7.542,06.

Os interessados em participar podem se inscrever até o dia 2 de novembro por meio do site do Same.

Como forma de classificação, os candidatos serão avaliados mediante aplicação de análise curricular, além de entrevista, com base nos critérios de pontuação especificados no documento de seleção.