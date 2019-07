Salsa, purificadora dos rins

Além purificar os rins, a salsa é muito útil também no tratamento das vias respiratórias e pulmões, aliviando inclusive a asma e a tosse. Age contra problemas estomacais, eliminando os gases que podem produzir dores, prisão de ventre e cólicas. Por ser um desintoxicante natural do organismo, esta erva ajuda também a limpar o fígado e as vias biliares, auxiliando desta forma na eliminação de manchas na pele e acne.

É muito útil em casos de menstruações dolorosas, já que aumente as contrações uterinas. Por este motivo é totalmente contraindicado tomar o suco ou as infusões desta erva durante a gravidez, para não ocorrer risco de aborto. Em todos os casos, pede-se para seguir as recomendações de um especialista antes de fazer uso da salsa para fins medicinais.