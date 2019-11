Salão Duas Rodas é sucesso de público

Isso confirma que a 15ª edição do Salão Duas Rodas fez brilhar os olhos dos visitantes e, principalmente dos empresários que trouxeram muitas novidades e a possibilidade de negócios. Além das incríveis motocicletas expostas, rolaram shows, estúdios de tatuagem, palestras com especialistas dando dicas de pilotagem segura, constituindo um grande encontro de fãs do culto à essas máquinas.

Chamou atenção o estande da E-Motors que destacava a frase Mobility Solutions, em português “soluções em mobilidade”.

Os veículos da E-Motors despertavam interesse por serem diferentes, um misto de patinetes e motocicletas.

A empresa brasileira chegou ao mercado como uma alternativa de mobilidade sustentável com scooters e patinetes elétricos. De acordo com Fábio Campos, representante da E-Motors, seus veículos estão numa categoria intermediária entre a moto e uma bicicleta elétrica.

“Esse veiculo demanda regulamentação de trânsito e, por enquanto, além da vantagem da economia, sustentabilidade por ser um produto elétrico, não é necessário CNH e nem RENAVAM”, diz Campos.

Podendo atingir 55 km com autonomia de 60 km algumas scooters da E-Motors podem ter duas baterias acopladas o que resulta no dobro da potência e velocidade. Sua capacidade de transporte é para pessoas de até 200 kg e que, segundo Fábio Campos, poderá haver uma grande virada de vendas dos veículos elétricos a partir de 2020.

“É um veículo que já tem grande aceitação e venda nos centros urbanos, mas principalmente nas cidades litorâneas, orla de praia, muita gente tá usando”, atesta Fábio Campos.

“É recomendado pra rodar em pequenas e curtas distâncias, num raio de no máximo dez quilômetros”, afirma ele.

Segundo estimativas, em torno de dez mil unidades, de várias marcas, já foram comercializadas nos últimos dois anos com potencial de crescimento acentuado.

Sustentabilidade e mobilidade fazem a diferença também no mercado de duas rodas.

Nelson de Souza Lima é colaborador do jornal Regional News