Salão do Automóvel 2018, um encontro de supermáquinas

Montado em um ambiente de 110 mil metros quadrados, o salão vai apresentar aos brasileiros as novidades do segmento, assim como lançamentos de carros, acessórios e outros equipamentos, que inspira a conexão das pessoas com máquinas incríveis.

Novas, únicas, ousadas e clássicas, o Salão Internacional do Automóvel de São Paulo se transformou em um verdadeiro espetáculo de entretenimento, dando um ar, muito além de uma simples exposição de veículos. Além do Encontro de Supermáquinas, quem for ao Salão do Automóvel poderá ver de perto as novidades da Audi, BMW, CAOA Chery, Chevrolet, Chrysler, Dodge, Ferrari, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Jeep, KIA, Lamborghini, Lexus, Lifan, Maserati, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, Nissan, Porsche, Renault, Rolls Royce, Subaru, Suzuki, Toyota, Troller e Volkswagen. Juntas, as montadoras deixarão em exposição mais de 500 automóveis, terão 1200 horas de atividades interativas e mais de 100 eventos paralelos.

Além dos lançamentos e inovações, o Salão Internacional do Automóvel de São Paulo apresentará super máquinas, sonho de consumo de todo aficionado por carros, as incríveis 488 Pista (Ferrari), Urus (Lamborghini), Levante Trofeo (Maserati), Cullinan (Rolls-Royce), 911 GT2 RS (Porsche), M5 (BMW), entre outros.

Test drive ampliado

A organização do evento colocará à disposição do público mais de 23 mil m² de áreas destinadas a test-drives, um espaço 130% maior do que o disponibilizado em 2016. Chevrolet, Nissan e Volkswagen terão um espaço próprio.

Outra novidade será o Drive Experience, projeto de test drive com uma pista de quase 2 quilômetros de circuito, possibilitando aos visitantes sentir o prazer e a emoção de acelerar em uma reta, testar frenagem, dirigibilidade, agilidade e a ergonomia dos modelos.

Aposta em veículos elétricos e híbridos – O Salão do Automóvel terá um novo espaço chamado New Mobility, projeto destinado a discussões e apresentação de novas tecnologias e soluções no setor de mobilidade.

Com uma área de test drives exclusiva para veículos elétricos e híbridos, uma experiência única com mais de 10 marcas diferentes.

O Salão do Automóvel será realizado entre os dias 8 a 17 de novembro, das 13 às 22 horas e domingo 18 de novembro, das 11 às 19 horas, no São Paulo Expo, localizado na Rodovia dos Imigrantes, km. 1,5 – Água Funda

Transporte gratuito

Haverá um serviço de transporte gratuito, disponível todos os dias que começam a circular um a hora antes do horário de abertura do evento, com saída na Estação Jabaquara do Metrô (rua Anita Costa, nº 98). O acesso e carros no estacionamento, período de 12 horas, é R$ 45,00.

Ingressos

O quarto lote de ingressos para o Salão do Automóvel já está disponível para compra no site www.salaodoautomovel.com.br. Para o primeiro dia do evento o ingresso custa R$ 50,00 (meia R$ 25,00). Para dias de semana o valor é de R$ 72,00 (meia R$ 36,00). Os ingressos para fins de semana, feriado e emenda de feriado custam R$ 90,00 (meia R$ 45,00). O público também pode comprar ingressos especiais separados pelas categorias: Nitro, Passaport, Kit fa, Box Super Fã, Vip e Premium Experience.