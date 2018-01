Saiba tudo sobre Imposto de Renda da Pessoa Jurídica em 2018

Esse patrimônio pode ser tangível (prédios, máquinas, carros) ou intangível (marcas; patentes; direitos autorais, etc). Deve-se dizer, ainda, que o agente responsável pela sua arrecadação é a própria Receita Federal do Brasil.

Qual o objetivo do IRPJ 2018

O objetivo da cobrança do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica pelo Governo Federal é que se abasteça o cofre público com dinheiro capaz de suprir necessidades públicas por meio de repasses feitos pela União aos Estados e aos Municípios das verbas para a Educação, Saúde, Bem Estar, Distribuição de Renda, Manutenção das vias públicas, etc.

Desta forma, o Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas se constitui como a principal forma de arrecadação de tributos do nosso país, pois alcança pessoas pobres e pessoas ricas com isonomia.

Isso significa dizer que alcança a todos com igualdade de condições e proporcionalmente aos seus ganhos.

O que se busca é um maior equilíbrio nas balanças do país de forma tal que os empresariado dedica uma parte dos seus ganhos para prover o governo de recursos mais tarde destinados à todo povo.

Dos valores arrecadados, parte o governo aplica em serviços destinados a sociedade geral e parte volta para a sociedade produtora quando investe em malha viária, ferroviária, marítima e aérea de maiores qualidades para escoamento dos bens produzidos.

Qual é a forma de recolhimento do IRPJ 2018

O Brasil adota três formas diferentes para o recolhimento do IRPJ, sendo que cada uma delas tem algumas peculiaridades que ajudam a estabelecer “quem” paga e de que “forma” paga, vejamos:

A tributação pode se dar por lucro real; lucro presumido ou lucro arbitrado. Também pode sofrer as seguintes variações quanto ao período de recolhimento: mensal; trimestral ou anual.

Tudo vai depender de alguns pré-requisitos, a saber: a base de cálculo, a periodicidade da apuração e o prazo de recolhimento variam entre si.

Empresas com faturamento de até R$ 4,8 milhões de faturamento por ano podem optar pelo lucro presumido ou pelo lucro real.

Em geral esse porte de empresa opta pela regra do lucro presumido por se mostrar menos agressiva em seus valores finais de arrecadação.

Por outro lado, todas as empresas com faturamento superior aos R$ 4,8 milhões de faturamento por ano estão obrigadas ao recolhimento na modalidade lucro real.

Essa modalidade nada mais é que a apuração real do lucro bruto, aquele lucro que é conhecido quando se soma todas as saídas de dinheiro, chamadas despesas e/ou custos e subtrai-se do montante arrecadado com todas as vendas, desde que ambos estejam relacionados ao mesmo período.

Quem precisa declarar IRPJ 2018

Via de regra todos precisam declarar, bastando para isso ter um CNPJ aberto e ativo.

Estão incluídos no rol dos obrigados à declaração do IRPJ todas as pessoas jurídicas e também as empresas individuais, com observação ao fato de que independe de estarem registradas ou não.

As disposições legais de arrecadação de tributos alcançam todas as firmas, empresas e sociedades (Simples, Mistas, por Comandita, Sociedades Anônimas, Limitadas, Eirelis e outras).

Também as empresas Estatais são enquadradas na obrigatoriedade à declaração e ao pagamento deste tributo.

Mas toda regra tem sua exceção. Aqui não é diferente, pois nem todas estão de fato sujeitas à este dispositivo, são elas as empresas chamadas de ISENTAS, a saber: empresas filantrópicas, recreativas, culturais e científicas.

Como declarar IRPJ 2018

Ano após ano, de acordo com calendário editado pela União, todos os que estiverem no enquadramento legal descritos no item anterior terão de apresentar as suas declarações à Receita Federal, que é o órgão responsável por administrar o recolhimento do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, como também o faz no caso das Pessoas Físicas.

Notório é que todos os anos as regras de preenchimento e de entrega tem alterações importantes.

Com o objetivo de melhorar sempre e dar maior transparência a seus atos, o Governo Federal implementa melhorias significativas ao sistema dando a ele um ritmo cada vez mais atual e dinâmico utilizando plataformas cada vez mais populares.

Essa prática facilita ao contribuinte um acesso cada vez melhor seja por maio de seu Personal Computer, Smartphone, Tablet ou outro dispositivo eletrônico com acesso à rede mundial dos computadores. Esse cuidado do Governo gera ao declarante jurídico (ou mesmo o físico – lembrando que cada qual no seu respectivo canal de atendimento) mais praticidade e confiabilidade na hora da entrega de sua declaração periódica, lembrando que pode ser mensal, trimestral ou anual no caso das pessoas jurídicas.

Quando declarar IRPJ 2018

Diferentemente do contribuinte Pessoa Física que deve declarar apenas uma vez por ano durante os meses de março e abril de cada ano, as Pessoas Jurídicas precisam se adequar à outra realidade muito mais dinâmica, pois na maioria das vezes ela precisa fazer sua opção pelo recolhimento trimestral haja vista o grande volume de operações dentro das empresas e a inviabilidade de fazer isso apenas uma vez por ano.

Muitas empresas não conseguiriam reunir tantas pessoas e documentos e isso poderia gerar transtornos incalculáveis, daí, quando o movimento é realmente muito grande em termos de cálculos e de valores a recolher as empresas preferem fazer essa obrigação mensalmente.

Mas nada disso deve ocorrer de forma desordenada dentro dos departamentos fiscais e contábeis das empresas. Até por questões de economia, essas questões precisam ser muito bem definidas durante as implantações do planejamento tributário de cada empresa.

Nesse caso, é melhor que as empresas chamem especialistas em tributação para definir adequadamente como fazer seus recolhimentos tributários, principalmente o IRPJ, no caso em tela, para escolher o período de declaração de forma acertada vai fazer toda diferença.

Assim, caso o optante escolha por Trimestral: deve ser declarado e pago nos dias 31 de março; 30 de Junho; 30 de Setembro e 31 de Dezembro.

Se a opção for Anual: deverá ser pago em uma data específica determinada pela Receita Federal.

Alterações nas datas de entrega podem acontecer em casos de fusão com outras empresas, que passa a ser a data do evento o prazo para a entrega, ou ainda, em casos de cancelamento da empresa individual.

Onde declarar IRPJ 2018

Não há segredo nenhum. O próprio site da Receita Federal trás esta facilidade já que é o único meio de declarar e entregar os documentos. Isto equivale dizer que é por meio do Programa Gerador de Declaração – PGD, que é disponibilizado gratuitamente pelo Governo.

Hoje já não são aceitas, em hipótese alguma, declaração enviada por meio postal tradicional (correios). Por isso, fique muito atento ao calendário divulgado pela Receita Federal. Os prazos são diferentes para as empresas de lucro real e lucro presumido.

Prepare-se para navegar pelo site, baixar e instalar o software gerenciador das declarações e pronto. O restante é o preenchimento adequado de cada campo.

Mesmo assim, o assunto é muito extenso e, por mais que tivéssemos palavras novas para escrever texto após texto, não conseguiremos neste artigo esgotar todas as possibilidades que cercam esta matéria, mas para quem ainda tem dúvidas sobre onde fazer a declaração do Imposto de Renda da sua empresa, é só continuar lendo que vamos te ajudar a entender melhor este assunto.

Prazo de começo e de fim para o IRPJ 2018

Existem prazos determinados para que a declaração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica ocorra e eles são determinados pela Receita Federal do Brasil (RFB), quem administra o tributo. Contudo o Governo nunca a anuncia nos primeiros dias do ano. Sempre leva algum tempinho.

O importante é acompanhar periodicamente pelo site pra não perder o prazo.

Afinal, as empresas que querem manter-se regulares precisam declarar suas rendas junto a Receita Federal rigorosamente dentro dos prazos por ela estabelecidos.

Multa por atraso na entrega do IRPJ 2018

Há multas para quem atrasa a entrega e costumam ser bem pesadas para os cofres das empresas brasileiras que já são penalizadas com altíssimas cargas tributárias (das mais altas do mundo, diga-se de passagem). Declarações contendo erros ou omitindo informações podem lhe custar multas altíssimas.

Um sério problema é a falta de cumprimento dos prazos de entrega por parte do contribuinte. Não deixe isso acontecer ou você poderá ser penalizado ao pagamento de multas que variam entre 2% até 20%.

A fim de evitar maiores estragos, é bom ter um Contador responsável por estas questões técnicas para não deixar nenhum detalhe passar despercebido.

É possível arrumar o preenchimento errado do IRPJ 2018

Não precisa se desesperar. É possível resolver. Preencheu errado e já disparou o arquivo pela internet? Calma.

Você poderá preparar uma espécie de “segunda via” contendo as correções necessárias. Mas tome cuidado, não se aproveite disso para ganhar tempo porque o Governo tem meios de “sondar” suas atividades e cruzar informações.

Atrás da máquina que se chama computador existe um ser humano digitando as informações.

Isso significa dizer que “erro” é “erro” e precisa ser reparado. Até pra isso o sistema de declaração de IRPJ está tão bem ajustado que permite você preencher uma nova declaração chamada “retificadora” para dirimir os erros.

Mas também está ficando cada vez melhor para detectar tentativas de fraudes. Todo cuidado é pouco, lembrando sempre que é muito importante fazer a declaração de forma correta para inibir problemas com a Receita Federal.

Hoje em dia, as empresas podem contar com o auxílio de softwares e informações disponibilizadas no site da Receita Federal que ajudam muito o contribuinte a fazer a declaração com muita tranqüilidade, de forma correta, simples, completa e segura.

É bom ter muita calma para ler tudo antes de iniciar os procedimentos e para que possa ser feito sem erros.

Todas as declarações passam por análise e, havendo divergência entre os dados contidos nos Bancos de Dados da Receita, a empresa poderá sofrer algumas penalidades.

O que é Simples Nacional referente ao IRPJ 2018

Nada mais é que um Regime de Arrecadação especialmente criado para facilitar a vida do contribuinte.

Assim, o Simples Nacional, conhecido como Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições, é uma modalidade de recolhimento de tributos disponível para Micro e Pequenas Empresas que possuem renda bruta anual de até R$ 4,8 milhões de reais.

A adesão ao sistema é facultativo, porém é necessária a formalização do pedido de adesão e aguardar sua liberação para gozar dos benefícios do Simples Nacional.

Uma vez inclusas nesta modalidade de arrecadação, as empresas passam a recolher o IRPJ, CSLL, PIS/Pasep, Cofins, IPI, ICMS, ISS e a Contribuição para a Seguridade Social mediante documento único de arrecadação, o chamado DAS.

Por esse motivo, também, não precisam entregar a declaração anual de IRPJ junto a Receita Federal, pois sua declaração e pagamento já ocorreu de forma automática.

Modalidades de recolhimento do IRPJ 2018

Mais uma vez a resposta é sim. Verdade, pois existem vários modelos de tributação e que por sua natureza são determinantes para se chegar ao cálculo do montante a recolher de Imposto de Renda

Essas diferenças vão desde a forma de como são realizadas as receitas dentro de cada empresa e seu respectivo regime tributário. Lembre-se que uma boa opção de regime tributário pode fazer uma grande diferença na hora do desembolso para o Governo.

Mas isso não pode ser feito por pessoas leigas, precisa realmente conhecimento técnico, para isso chame um Contador ou um Advogado, ambos que sejam especialistas em Direito Tributário.

Vamos às modalidades:

Lucro Simples ou Simples Nacional: são empresas que faturam até R$ 4,8 milhões ao ano. Já discutimos este assunto em tópicos anteriores;

Lucro Presumido: são empresas não optantes pelo Simples Nacional e que faturam até R$ 48 milhões ao ano;

Lucro Real: são empresas com receita bruta acima de R$ 48 milhões ao ano, de forma geral são instituições como bancos, empresas de seguro e previdência privada, dentre algumas outras de grande porte;

Lucro Arbitrário: são as empresas que tem uma imposição legal na qual o agente arrecadador impõe o quanto acredita ser bastante o suficiente para satisfazer o fisco no quesito arrecadação daquela empresa.

Mas isso só acontece porque em algum momento essas empresas deixaram de prestar contas ao Governo. Ou seja, deixaram de fazer sua Contabilidade de forma regular e oficial e não tem os registros de seus livros fiscais em dia.

Por isso é importante manter em bom estado de conservação e sempre registrados os livros DIÁRIO ou RAZÃO, o livro CAIXA e os demais necessários a cada tipo de empresa.

Enquanto durarem as irregularidades, duram as obrigações arbitradas pelo FISCO para satisfazer a parte do Leão.

É importante revelar que os Microempreendedores Individuais (MEI), configuram no pólo passivo dos agentes do regime tributário do Simples Nacional. Lembrando que para 2018 o limite de faturamento do MEI passou a ser de R$ 81 mil por ano, o equivalente a pouco mais de R$ 6.700,00 por mês. Assim, o MEI fica isento de alguns tributos. Um deles, o Imposto de Renda.

Como fazer o cálculo do IRPJ 2018

É relativamente simples a fórmula do cálculo, mas exige atenção. O cálculo é feito de forma semelhante para todos os tipos de regimes tributários.

Existem bem poucas variações que incidem sobre a alíquota, e isso, claro que depende do regime tributário escolhido junto ao departamento Fiscal de sua empresa.

Mas vamos tentar simplificar o quanto mais. O percentual correspondente ao valor de pagamento do IRPJ é de 15% sobre o faturamento mensal, mas, se o faturamento ultrapassar a casa dos R$ 20 mil, automaticamente precisará ser acrescido de 10% incidentes sobre o que exceder.

Necessidade do Contador no IRPJ 2018

É altamente recomendado que sim. Muito embora a tecnologia estar a serviço da humanidade, e isso é uma verdade, e, por mais que ela avance todos os anos, aumentam também os riscos de fraudes e outros problemas relacionados à segurança na transmissão de dados pela rede mundial dos computadores.

Assim, os recursos que facilitam a maneira de declarar os impostos, também precisam ter seus níveis de segurança melhorados a fim de garantir a integridade do contribuinte.

Essa preocupação a entidade arrecadadora tem, contudo, para cercar-se de todos os outros problemas com preenchimentos incorretos é indispensável a presença de um profissional experiente na área contábil para dar coesão à relação Contribuinte/Estado.

Não podemos negar que mesmo com tantos recursos tecnológicos, a declaração do Imposto de Renda para Pessoa Jurídica ainda é tarefa complexa e exige amplos conhecimentos, tanto em legislação como no conhecimento das fórmulas e cálculos detalhistas que merecem uma visão de águia, como por exemplo, escolha do regime tributário (aqui já tão repetido esse tema, porque de fato é de grande importância).

É preciso estar atento para não deixar escapar detalhes de enquadramento de cada tipo de operação das empresas para uma arrecadação adequada. Caso não esteja bem equalizada esta operação a empresa poderá estar pagando uma carga tributária ainda maior do que aquela que deveria suportar.

O corre-corre dos dias atuais acaba por comprometer outras tarefas importantes e que os contribuintes vão escolhendo umas em detrimento de outras para conseguir fechar suas metas mensais.

Cuidado, correr com muita gana atrás de algo supérfluo pode significar que está deixando coisas importantes passarem despercebidas. Para fazer um pequeno paralelo da vida real, é como o gato correndo atrás do próprio rabo enquanto o rato assalta a ratoeira que não desarma.

Talvez uma simples gota de lubrificante resolvesse a ratoeira, mas muito mais eficiente seria um gato de olhar atento ao rato, pois este seria apanhado antes, sequer, de chegar à ratoeira.

Cada qual fazendo o que sabe fazer de melhor é uma solução simples, barata e eficaz quando se trata de cuidar, de olhos atentos, onde está o perigo. O perigo está em fazer mal feito uma declaração de imposto de renda que possa comprometer toda estrutura da empresa e mergulhá-la numa espiral sem fim no mar de dívidas com o Governo.

Por isso é altamente recomendável que sua empresa contrate um contador para realizar a declaração do IRPJ da sua empresa. Para isso, junte todos os documentos de entrada e saída de recursos financeiros e deixe-os à mão para serem consultados durante o processo de declaração.

Adote critérios rígidos para escolher o Contador. Ele precisa ser de confiança, pois vai lidar com documentos sigilosos de sua empresa, mas ele precisa também ser um profissional de conhecimentos amplos para realizar a sua declaração de Pessoa Jurídica.

Declaração de Pessoa Jurídica Inativa no IRPJ 2018

Primeiramente devemos lembrar algo que foi dito bem no topo desta matéria: Só estão obrigadas a declarar o Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas aquelas entidades que estejam com suas atividades normais.

Por aí já dá para entender que se uma empresa está inativa ele tem um impedimento de declaração e se declarar estará em situação irregular.

Então, muita calma nessa hora, mas entenda: qualquer pessoa jurídica que esteja com status de inativa não estão obrigadas a entregar a declaração de rendimentos da pessoa jurídica.

Um outro evento chamado “Declaração Simplificada” entra neste lugar. O preenchimento não é nada complicado e pode ser feito direto pelo dono da empresa sem a presença do Contador.

A declaração está disponível para acesso e consulta no site da Receita Federal do Brasil e pode ser acessada pelo endereço: https://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/SSL/ATRJO/DeclInatividade2015.App/default.asp.

Para o especialista na área, advogado e contador, Dr Arão Peres, a atenção deve estar voltada para a o preenchimento e entrega do documento. “Muito embora seja bem simples e de fácil assimilação, algumas pessoas são tentadas a preencher este documento acreditando que estão fora da obrigação de pagar tributos.

Cuidado, não é assim.

O conceito de pessoa jurídica inativa que o FISCO adota, aceita somente empresas que não efetuaram nenhuma atividade operacional, não operacional, patrimonial ou financeira durante todo o ano base.

Muita gente boa cai na malha-fina acreditando que está fazendo um ótimo negócio em declarar-se inativo, mas na verdade tem movimentações financeiras. Não faça isso, nunca. Seguindo estes passos você terá muito mais que Boa sorte!”