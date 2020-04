Saiba como se proteger contra o coronavírus

Patrícia Canto Ribeiro, médica pneumologista da Escola Nacional de Saúde Pública, traz algumas dicas importantes.

“O principal é a questão da higiene das mãos. Lavar as mãos com água e sabão, tendo o cuidado de lavar os dois lados das mãos, a parte de dentro, a parte de fora, palma dorso, entre os dedos, as unhas, polegares, punhos. O ministério, também, como outros organismos de saúde internacionais, recomenda o uso de máscaras, máscaras caseiras e, assim, você consegue evitar que as pessoas que estão doentes possam transmitir o vírus. então você consegue algum grau de proteção para você também. Mas é basicamente isso. E evitando locais de muita aglomeração, procurando manter as medidas de quarentena, não saindo de casa se não for estritamente necessário”.

De acordo com o Ministério da Saúde, a transmissão acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo por meio de toque do aperto de mão, gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro e objetos ou superfícies contaminadas, como celulares, mesas, maçanetas, brinquedos, teclados de computador, entre outros. Por isso, não abra mão da distância mínima de 2 metros entre você e as outras pessoas nos estabelecimentos comerciais, além do uso de máscara. Lave bem as mãos e faça uso do álcool em gel depois de manusear objetos e equipamentos. A melhor forma de evitar o coronavírus é se protegendo.

Se você tem dúvida se está com coronavírus, basta ligar para 136 ou acessar no chat pelo site saude.gov.br/coronavírus.

Com informações da Agência do Rádio