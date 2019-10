Saiba como recuperar mensagens apagadas do WhatsApp com o WAMR

Veja como utilizar o aplicativo WAMR para recuperar mensagens apagadas no WhatsApp:

Passo 1. Baixe o WAMR. Ao abri-lo pela primeira vez, concorde com os termos de uso do aplicativo clicando em “Aceitar”. Em seguida, toque sobre a seta no canto inferior direito da tela;

Passo 2. Marque a caixa de seleção à direita do WhatsApp e de outros aplicativos de que você gostaria de recuperar mensagens apagadas. Feito isso, vá para a próxima etapa tocando sobre o ícone da seta, no canto inferior direito;

Passo 3. O WAMR exibirá algumas informações sobre o funcionamento do aplicativo. Toque novamente sobre a seta, no canto inferior direito da tela, para avançar;

Passo 4. Agora, é necessário permitir que o aplicativo acesse os seus arquivos de mídia e leia as suas notificações. Para isso, toque em “Ativar” em cada um dos itens. Depois, avance novamente e clique sobre o botão no canto inferior direito da tela para concluir a configurações;

Passo 5. Para visualizar uma mensagem apagada, toque sobre o nome do contato. O conteúdo removido será exibido no histórico, logo acima do aviso de mensagem apagada;

Passo 6. Para ver fotos, vídeos, GIFs, mensagens de voz e áudios apagados, acesse a aba com o ícone do clipe de papel. Você poderá descobrir o conteúdo que foi removido, mas não existe a indicação de quem enviou. Neste caso, é necessário confrontar a data e hora com o histórico do WhatsApp.