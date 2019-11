Sai o rosa, entra o azul

Depois do Outubro Rosa, chega o Novembro Azul, celebrado este mês para chamar a atenção da prevenção do câncer de próstata, a segunda doença que mais mata homens no mundo.

Um pouco diferente da campanha voltada às mulheres, que por si só são mais desinibidas e aderem de forma mais natural os alertas, buscando informações e realização de exames, no caso dos homens ainda existe um tabu que deve ser quebrado. Aliás, ignorante no bom sentido, aquele que se acha macho e deixa de lado determinadas iniciativas como essa.

Compreensível, ninguém está preparado para receber um diagnóstico do câncer. Esse momento, por sinal, é cercado de tensão e sentimentos apreensivos. É exatamente por isso que muitas pessoas se sentem inseguras na hora de realizar algum tipo de exame preventivo, por terem medo de obter o resultado de uma doença um pouco mais séria, como é o caso do câncer de próstata.

Mas com o número de casos aumentando, é capital que a apreensão seja deixada de lado para realizar todos os exames necessários. É exatamente para quebrar preconceitos que foi criado a campanha Novembro Azul, ação apoiada por diversas instituições em prol da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata e de outras doenças mais comum entre os homens.

Como não se brinca com a saúde, muito menos com uma doença que pode levar à morte, nada de sentir ‘machão’. A hora é de buscar por informações, diagnósticos e demais procedimentos de prevenção.

Com o avanço da medicina, só não previne uma doença quem não quer. No caso do câncer de próstata, são muitos os exames existentes, alguns com precisão de análise que podem ser realizados em hospitais públicos, referência no assunto.

Muitos homens, com razão, têm “medo” do diagnóstico, mas os urologistas enfatizam que a medicina tem evoluído para proporcionar aos pacientes tratamentos menos invasivos e cada vez mais eficazes.

Aos governantes fica o puxão de orelhas para que não iluminem prédios públicos com a cor da campanha, mas ofereça à população que depende do sistema, condições e atendimento dignos para que o azul da campanha, seja a cor da vida.