Sabesp atualiza conta de água dos clientes

Com a nova conta, a ligação de água passa a ser identificada pelo número de fornecimento inscrito no canto superior esquerdo do impresso e logo abaixo há o código para solicitar o cadastramento da conta em débito automático.

É importante que o cliente fique atento, já que têm circulado nas redes sociais postagens equivocadas sobre supostas contas falsas. As novas faturas não são falsas e, daqui em diante, passam a ser o modelo oficial da Sabesp.

Clientes com cadastro atualizado receberam informações sobre a nova plataforma e sobre as mudanças nas contas anteriores e por SMS. Com o novo sistema comercial, o cliente agora passa a ser cadastrado por seu CPF ou CNPJ, facilitando, por exemplo, mudanças de titularidade.

O cliente também terá facilidade para escolher a data de vencimento das contas, com seis opções de dias: 01, 05, 10, 15, 20 e 25.