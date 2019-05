Sabesp abre concurso público. Tem vagas na região de Caieiras

Quem está em busca de uma vaga de emprego, pode se inscrever no concurso público da Sabesp que oferece 947 vagas para Estágio Curricular, com validade de um ano. Estudantes do Ensino Médio Regular cursando do 1º ao 2º ano, Curso Técnico e Superior cursando do primeiro ao penúltimo ano do curso podem participar, desde que tenham idade mínima de 16 anos no ato da admissão.