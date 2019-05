“Sábado nos fornos” acontece dia 25 em Caieiras

De acordo com a prefeitura, a cada realização o evento ganha mais adeptos, justamente por agregar tanto valor em meio a uma deliciosa caminhada ecológica de aproximadamente 3,5 km. Nesse ano, a saída será em um local diferente. A concentração será no estacionamento gratuito em frente à Escola Otto Weiszflog, ao lado da Defesa Civil, às 8 horas. O retorno está previsto entre 11h e 11h30.

Os participantes serão assistidos de ambulância, guardas municipais, Defesa Civil, Departamento de Trânsito, veículo com água potável, banheiros químicos, monitores e veículo para pessoas com necessidades especiais.

Algumas regras também fazem parte do passeio: não será permitida a entrada na Companhia Melhoramentos com veículos particulares, bicicletas, motociclistas, animais e patinetes. A saída será realizada em um único grupo acompanhando os organizadores juntamente com os monitores, respeitando o percurso por eles direcionado. No local, será permitido fazer piquenique, desde que seja recolhido o lixo produzido.

Em caso de chuvas o evento será suspenso automaticamente.