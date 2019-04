Sábado é dia de sarau em Caieiras

O encontro começa com o clube de leitura, um bate papo sobre o livro ‘Um artista do mundo flutuante’, romance de Kazuo Ishiguro, vencedor do Prêmio Nobel de Literatura.

Em seguida, o microfone será aberto para as apresentações artísticas do público inscrito, que a cada mês, vem aumentando o número de participantes.

Na sequência haverá a apresentação do documentário “O zero não é vazio”, de Marcelo Mazagão, sobre a importância da escrita para aquele que escreve. O documentário acompanha, de forma íntima, pessoas que escrevem compulsivamente em São Paulo.

A noite se encerra com a apresentação musical de Leila Marques e Amigos. Com repertório “Orgânico”, músicas para o corpo todo e para todo tipo de emoção, o grupo mistura diversos ritmos brasileiros, de Dominguinhos a Novos Baianos. Apresentação alegre, animada com propósito de fazer o público interagir e dançar. Leila será acompanhada por dois percussionistas e um violonista: Lucas Marques, Dan Rodrigues e Don Luiz.

Além de todas essas atrações, têm também o Brechó do Porco, o Sebo e o Bar abertos a partir das 16 horas.

A entrada é gratuita e o encontro acontece no “Porco a Pá (pourquoi pas?) – Arte e Convivência”, na Avenida Olindo Dártora, 4560, Morro Grande, Caieiras. Mais informações pelo telefone, (11) 96915-1735 ou por e-mail: sarauculturalcaieiras@uol.com.br.