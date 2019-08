Sábado é dia de caminhar aos fornos

A concentração será às 8 horas, no estacionamento em frente à Escola Estadual Otto Weiszflog, ao lado da Defesa Civil, próximo à estação ferroviária de Caieiras. A caminhada ecológica é gratuita e terá retorno previsto às 11h e 11h30, acompanhado pelos monitores.

A estrutura do evento contará com um carro com água potável, banheiros químicos, monitores e veículos para pessoas com necessidades especiais. A Guarda Municipal, a Defesa Civil, o Departamento de Trânsito e ambulâncias também estarão à disposição para garantir o bom andamento do “Sábado nos Fornos”.

Algumas restrições fazem parte da programação do evento como: não será permitido o acesso de veículos particulares, bicicletas, motocicletas, animais e patinetes. A saída será em um só grupo a comando dos organizadores.

É muito importante que os participantes obedeçam às regras estabelecidas, respeite as pessoas, o percurso, preserve a natureza, as construções e o monumento visitado.

Durante a visita poderá ser feito piquenique, mas deve-se recolher todo o lixo produzido.

Em caso de chuvas o evento será suspenso automaticamente.