Sábado, 17, é o Dia D da Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e Multivacinação 

Já a vacinação contra a Polio tem como foco crianças de um ano a menores de cinco anos de idade, que deverão ser vacinadas indiscriminadamente com a Vacina Oral Poliomielite (VOP), desde que já tenham recebido as três doses de Vacina Inativada Poliomielite (VIP) do esquema básico.

Em Caieiras, estarão abertas, das 7h às 16h, as Unidades de Saúde do Jd. Vera Tereza, Laranjeiras, Santa Inês, o CIAS, Jd. Nova Era, Jd. Marcelino, Vila Rosina e Morro Grande.

Não se esqueça de levar a carteirinha de vacinação.

Fonte: PMC