Ruas na região do Serpa passaram a ter sentido único de tráfego

A mudança atinge a Rua Amparo que agora tem tráfego apenas para descer sentido a rodovia e a Travessa Perus que também passou a mão única.

Placas de orientação foram instaladas no local para advertir o motorista. A alteração agradou a maioria dos moradores. É que ambas as ruas são estreitas e não comportavam mais o volume de veículos que as utilizavam para fugir do trânsito da SP-332.