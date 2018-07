Ruas da Companhia Fazenda Belém estão com problemas

A situação adversa atinge as Ruas João Pinto Machado e Enochi Gaborim. No primeiro local, além dos buracos, uma situação revolta a moradora Izildinha Maria de Oliveira. Ela que tenta buscar uma solução junto à prefeitura, ficou inconformada quando esteve no Setor de Obras e foi informada que deveria protocolar um pedido para tapa-buracos e ainda ter de pagar por isso. “Fui lá para reclamar do buraco em frente a minha garagem e fui orientada que para abrir uma ordem de serviço tenho que pagar uma taxa. Isso é demais”, disse.

Segundo ela, o problema no asfalto existe a há quatro meses e mesmo com muita insistência junto a municipalidade, nenhuma providência foi tomada. “Como está soltando pedregulhos, quando os carros passam, as pedras voam para todo lado. Meu marido já se cansou de jogar terra, mas com a passagem dos veículo, logo o buraco está aberto de novo. Estou cansada de implorar por esse serviço”, declarou Izildinha.

Situação parecida enfrentam os moradores da Rua Enochi Gaborim. Eles também pedem que os buracos da via sejam tampados para evitar acidentes. “Já está quase impossível desviar dos buracos sem invadir a pista contrária e ficar sujeito a uma batida ou atropelamento já que nas proximidades fica um portão de entrada e saída de uma escola, com muitas crianças atravessando de um lado para outro”, falou Ronaldo Simões.

Para esclarecer acerca das duas questões, a prefeitura de Franco da Rocha foi procurada, mas não encaminhou informações até o fechamento da edição, deixando os leitores e munícipes sem resposta.