Ruas continuam sem receber asfalto no Parque Paulista

De acordo com os moradores, o novo prazo passado foi dezembro de 2017, porém os serviços foram suspensos sem ser finalizados. “Fomos esquecidos novamente. Por conta da chuva está ficando difícil de trafegar pelas vias”, falou uma moradora.

O caso envolvendo essas ruas, já foi divulgado duas vezes pelo jornal Regional News no ano passado. As matérias foram feitas a pedido dos moradores que muito sofrem com as vias, as únicas duas do bairro, ainda formada por terra.

Após as publicações, a prefeitura noticiou em seu site oficial que a obra de pavimentação asfáltica tinha começado. Fotos de homens trabalhando no local foram divulgadas e a esperança dos moradores de contar com o tão sonhado asfalto retomado. Mas tudo novamente ficou na promessa. “Infelizmente criamos expectativas, mas o serviço foi abandonado. Estivemos na prefeitura semana passada e alegaram algumas pendências que impedem a finalização da obra, mas pelo que estamos sabendo depende mesmo deles”, declarou um morador.

Novamente a prefeitura de Franco da Rocha foi procurada para se manifestar e informou que já foi realizada a colocação de guias e sarjetas e foi feita a preparação do solo para a colocação da capa asfáltica, que será executada em breve.