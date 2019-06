Ruas apresentam problemas em Caieiras

Uma delas é a Rua Augusto Bertolini, no Jardim Marcelino. Segundo Renato, algum tempo atrás a prefeitura jogou um piche na via e não voltou mais. “Os próprios moradores com seus veículos acabaram amaciando o asfalto que ficou desse jeito, sem condições normais de tráfego”, declarou

Ainda no mesmo local, os moradores reclamam do esgoto que corre a céu aberto na via e a falta de boca-de-lobo. “Nos sentimos abandonados. A via precisa passar por reforma e a prefeitura precisa tomar uma providência em relação ao esgoto. Talvez a construção de mais uma boca-de-lobo minimizaria a questão”, falou Renato.

Outro problema foi registrado na Rua Santo Antonio, próximo ao número 403, na Cresciuma. Por meses um buraco no meio da via oferecia perigo aos motoristas e pedestres. Sem providências por parte dos responsáveis, cidadãos colocaram pneus e galhos a fim de alertar para a situação.

Em busca de esclarecimentos, o prefeito Gersinho Romero foi procurado e informou que a Rua Augusto Bertolini está na programação de obras para receber melhorias. “A via realmente está ruim, mas já tem uma licitação em andamento que contempla a rua”, declarou.

Quanto a Rua Santo Antonio esclareceu que encaminhou notificação para a Sabesp.

A Companhia de Abastecimento também foi procurada e informou que que realizou o aterro de vala, a base e a reposição do pavimento asfáltico.