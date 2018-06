Rua que desmoronou há quatro anos continua sem solução

De acordo com os moradores, a situação é grave e demanda uma intervenção urgente da prefeitura. No local é possível notar um imóvel ameaçado pela queda da rua, além de outra questões.

Pedro Vidal reside nas proximidades da erosão que atingiu a rua e se mostrou indignado com a situação. “Faz quatro anos que está assim. Por essa via passam duas linhas de ônibus, sem contar os fretados. Desde que a rua desmoronou, só fizeram esse desvio da água de chuva com uma camada de asfalto. Nada mais”, falou.

O cidadão também explicou que por vezes pessoas representando a prefeitura estiveram no local prometendo solução, mas nada foi realizado. “Estão prorrogando essa obra há anos. A via ameaça cair sobre casas. Está muito perigoso. São famílias com crianças que moram nessa residência. Mas a prefeitura apenas diz que a obra está aprovada, mas nunca sai do papel. Na última vez que estiveram aqui, há uns três meses, fizeram amostragem de solo e não voltaram mais”, declarou Vidal.

Outra pessoa que mora na Rua Apolo também falou dos acidentes em razão dessa obra de arte feita pela prefeitura no local. “Fizeram esse calombo de asfalto e muitos motoristas não visualizam. Muitos já bateram nele e quase capotaram. Estão esperando acontecer uma tragédia para tomar providências”, disse.

Em todos os casos envolvendo a administração franco-rochense, o jornal Regional News entra em contato com a assessoria de imprensa em busca de esclarecimentos. Contudo, até o fechamento da edição nenhuma informação foi encaminhada, deixando os munícipes sem resposta.