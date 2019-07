Rua na Vila Ramos, em Franco da Rocha, precisa de reparos

Em vários trechos da via reclamada pelos cidadãos, é possível ver buracos e ondulações no asfalto que oferecem risco aos motoristas. “Embora seja uma rua de bairro é a principal. Por ela que passa todas as linhas de ônibus. Então, a prefeitura precisa dar atenção para o local”, falou Juliano Barros.

Clarice Oliveira que reside na mesma via também reclamou da situação. “Ônibus e caminhões passam pelos buracos e a casa estremece. Sem falar do barulho. De manhã acordamos assustados com o som dos veículos quando passam com a roda em partes esburacadas”, revelou.

Além de um novo asfalto e reparos, uma nova sinalização também foi cobrada. “As lombadas e outras parte da rua estão com a sinalização de solo apagadas. Precisam fazer uma nova ou reforçar para que os motoristas tenham ciência e respeitem”, declarou Maria Barros.

Em busca de esclarecimentos para os fatos reclamados, a prefeitura de Franco da Rocha foi procurada, mas não encaminhou resposta até o fechamento da matéria.