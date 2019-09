Rua na Vila Lanfranchi acumula problemas

Enquanto o canteiro da rua reúne problemas com mato alto e abandono de um parquinho montado pelos próprios moradores que deixaram de contar com o apoio da prefeitura na limpeza e conservação, bocas-de-lobo em calçadas estão com tampas danificadas e ferros expostos oferecendo perigo.

De acordo com os moradores, a área do parquinho ficava cheia de crianças, mas que foram obrigadas a se afastar devido à falta de manutenção. “Pedimos autorização à prefeitura para montar essa praça, mas ficou combinado que eles iriam nos ajudar a mantê-la. Mas nunca fizeram manutenção e sem o apoio da prefeitura, não conseguimos conservar. Como os brinquedos estão quebrados, decidimos evitar que as crianças utilizem o espaço para evitar se machucarem”, disse Rafael.

Segundo Marina, faz três anos que está assim. “Os moradores cansaram de pedir ajuda a prefeitura. Falam que vão limpar, mas nada até agora”, declarou.

Em busca de esclarecimentos, a assessoria de imprensa da prefeitura de Franco da Rocha foi procurada, mas não encaminhou resposta até o fechamento da edição.