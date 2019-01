Rua Fernando de Noronha continua em ruínas

A indignação deles só aumenta com o passar dos anos em razão da falta de atenção das autoridades como os problemas enfrentados no local, ainda sem solução, e agora com mais essa situação. “É um sofrimento sem fim. A cada ano a situação só piora e não vemos providências. Só a Rua Fernando de Noronha não recebe atenção em Francisco Morato. Estamos ilhados e ninguém se movimenta para nos ajudar. É sempre assim”, disse Crislei Rogério Domiciano, um dos líderes do bairro.

O calvário desses moradores perdura há pelo menos dez anos em busca de recuperação da via. O jornal Regional News acompanha a luta dos cidadãos desde o começo e mesmo com o caso chegando a Justiça, ainda não foi possível um avanço.

A prefeitura de Francisco Morato voltou a ser procurada para se manifestar e informou que reconhece a situação da rua Fernando de Noronha, que trata-se de ocorrência antiga. Alegou ainda que não houve planejamento de drenagem das ruas do entorno e que as águas pluviais desaguam na rua citada causando erosão do solo, acarretando nessa situação que se agravou devido a arrastar a longo dos anos. A prefeitura já fez o projeto para recuperação total, incluindo sistema de drenagem e pavimentação, assim como de outras áreas da cidade. No dia 15/01, como medida paliativa, a secretaria municipal de obras levou para o local tubos de concreto para execução de travessia de águas pluviais, para em seguida recuperar o leito da via pública, enquanto busca recursos dos Ministérios para execução da obra definitiva.