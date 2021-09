Rua do hospital e da Delegacia de Caieiras terá novo tempo de tolerância da Zona Azul

Essa era uma das vias que mais recebia críticas pela cobrança de zona azul justamente pelo fato de estar localizado o pronto-socorro, quando muitas pessoas chegavam prestando socorro a familiares ou amigos e acabava sendo penalizado pela falta do ticket no veículo.

Para alguns munícipes, essa rua não deveria ter cobrança de zona azul. Outros já defendem a cobrança para evitar deixar que pessoas deixem o veículo o dia todo estacionado e quem precisa ir ao hospital fique sem vaga para estacionar. Existe também a sugestão de criar um ticket exclusivo para quem está aguardando atendimento médico.

De acordo com a prefeitura, a via estará sinalizada e os monitores farão a fiscalização no local. Vale lembrar que as demais vias que contam com Zona Azul permanecem com 10 minutos de tolerância.

O pagamento do serviço de Zona Azul Digital pode ser efetuado através dos parquímetros, pontos de vendas ou baixando o APP gratuito – Estacione Legal.