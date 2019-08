Rua Bragança acumula vários problemas em Franco da Rocha

Com todos esses problemas, os moradores apelam por uma interferência da prefeitura que foi aciona por eles, mas nada fez até o momento para minimizar as questões.

“Teve um morador que podou o mato em determinado trecho da via para as pessoas não precisarem caminhar pela via. Mas a prefeitura mesmo não dá as caras por aqui”, disse Bernardo Oliveira.

Não bastasse todos os problemas, um córrego corta a via a também gera muitos transtornos. “Com alguma frequência ele fica tomado de mato, sujeira e exalando mau cheiro. Sem dizer o risco que pedestres e motoristas correm em cair nesse vale que está sem proteção”, disse Paulo Henrique, outro cidadão a mostrar revolta com a situação.

O descaso com o local também foi citado por Bianca Camargo. “Não preciso falar muito. O cenário mostra que estamos abandonados. É mato, buraco, esgoto, tem de tudo nessa via aqui na Vila Olinda”, declarou.

Em busca de esclarecimentos, a assessoria de imprensa da prefeitura de Franco da Rocha foi procurada, mas não encaminhou resposta até o fechamento da edição.