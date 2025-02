Roxette UK em tour no Brasil

Foto: Divulgação

Nos meses de março e abril o maior tributo ao Roxette excursiona pelo país

Considerado um dos grupos mais bem-sucedidos do pop/rock mundial o Roxette surgiu no começo dos anos 80 na cidade de Halmstad, na Suécia. Conterrânea do ABBA a banda resultou das mentes criativas de Per Gessle (vocal/guitarra) e de Marie Fredrikson (vocal) e ao longo de trinta e três anos vendeu em torno de 75 milhões de álbuns no mundo todo. A dupla batizou o grupo com o título homônimo de uma canção de 1974 dos britânicos Dr. Feelgood.

A estreia discográfica do Roxette rolou em 1986 com “Pearls of Passion” sendo sucedido por outros ótimos discos como “Look Sharp!” (1988), “Joyride” (1991), “Crash! Boom! Bang!” (1994), “Have A Nice Day” (1999), “Charm School” (2011), encerrando com Good Karma” (2016). Hitmakers extraordinários, Gessle e Fredrikson frequentaram as paradas de vários países com canções atemporais como “The Look”, “Joyride”, “Must Have Been Love”, “Dressed For Success”, “Listen To Your Heart”, “Spending My Time”, “How Do You Do”, “Fading Like A Flower” e “Dangerous”.

Infelizmente o grupo encerrou atividades com a morte precoce de Marie Fredrikson em 9 de dezembro de 2019, vitimada por um tumor no cérebro, aos 61 anos. Contudo a energia e os clássicos do Roxette permanecem nos corações dos fãs por intermédio de um tributo britânico que percorrerá nosso país tocando em dez cidades. Indo muito além de uma homenagem aos suecos o Roxette UK reproduz no palco a indumentária, perfomances, instrumentos e, claro a música de Gessle e Fredrikson.

À frente do Roxette UK estão Libbi Cooper como Marie e Matt Black fazendo as vezes de Per Gessle. Acompanhados por uma banda de responsa formada por Jake Graham (guitarra), Joel Lally (baixo) e Andy Mapp (bateria), durante as duas horas de concerto, levam os fãs a se sentirem frente a frente com o Roxette.

A tour pelo Brasil começa dia 21 de março, em Belo Horizonte/MG, seguindo depois para Divinópolis/MG (22/03), São Paulo/SP (23), Vitória/ES (26), Curitiba/PR (27), Joinville/SC (28), São José dos Campos/SP (29), Porto Alegre/RS (04 de abril), Florianópolis/SC (05/04) e Blumenau/SC (06/04).

Na capital paulista a apresentação do Roxette UK será no Tokio Marine Hall. A banda leva para o palco da zona sul toda a energia desse ícone gigantesco do pop mundial, além de prestar uma merecida homenagem a Marie Fredrikson e Per Gessle.

SERVIÇO

Roxette UK – Brasil Tour 2025

Tokio Marine Hall

Dia 23 de março – 20 horas

Rua Bragança, Paulista, 1281- Santo Amaro – São Paulo – SP

Classificação: 16 anos

Ingressos a partir de R$ 180,00

Inf: https://www.tokiomarinehall.com.br/roxette-uk/