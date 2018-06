Roupa Nova no Espaço das Américas

Como serão dois shows para os corações apaixonados não devem faltar muitas canções românticas o que a banda faz com extrema competência. Doses de sacarose são bem-vindas com as obrigatórias “Coração pirata”, “Dona” “Linda demais”, “Meu universo é você”, “Volta pra mim”, “Seguindo no trem azul”, “De volta pro futuro”, “Asas do prazer” “A viagem”, entre outras. Mas o show dos caras não é só romantismo. Também fazem rock do bom como “Whisky a go go”, que não pode faltar em suas apresentações e se tornou um hino nas festas, danceterias e pistas. Outra curiosidade sobre a banda é que são recordistas em trilhas sonoras em novelas. Emplacaram mais de 30 canções, entre elas, “Clarear”, tema de O Jogo da Vida, “Simplesmente”, trilha de Paraíso, “Sensual”, da novela Voltei pra Você e “Anjo”, em Guerra dos Sexos. Todos folhetins da Rede Globo.

Entre tantos discos emblemáticos do sexteto destacam-se Herança (1987), Luz (1988), De Volta ao Começo (1993), Ouro de Minas (2001), este último só com canções de compositores mineiros como Milton Nascimento e Beto Guedes. O maior sucesso comercial do Roupa Nova foi lançado em 1985. O disco autointitulado trazia inúmeros sucessos como “Sonho”, “Corações psicodélicos” e “Show de rock’n roll”. Vendeu mais de dois milhões de cópias recebendo discos de ouro, platina e duplo de platina. Entre as inúmeras parcerias estão as realizadas com Humberto Gessinger, Fagner, José Augusto, Roberto Carlos, Nelson Motta, Paulinho Moska, Joana, Ronaldo Bastos e os internacionais The Commodores. Enfim, serão duas noites inesquecíveis com esta banda genial que é o Roupa Nova.

Serviço

Roupa Nova – Especial Dia

dos Namorados

Data: 8 e 9 de junho

Espaço das Américas – Rua Tagipurú, nº 795, Barra Funda, São Paulo

Informações e vendas:

www.ticket360.com.br e 2027-0777