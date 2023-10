Roupa Nova em São Paulo

Foto: Divulgação

Um dos maiores grupos do pop nacional se apresenta no Tokio Marine Hall

Verdadeiro patrimônio da música brasileira o Roupa Nova faz duas apresentações no TMH nos dias 13 e 14 de outubro. O grupo formado no Rio de Janeiro no início da década de 80 chega à casa da zona sul paulistana com a tour “40 anos”. Assim como seus pares oitentistas, o Roupa celebra quatro décadas de muito sucesso.

Os números dos cariocas são impressionantes. Ao longo da carreira lançaram 38 álbuns, venderam mais de 20 milhões de cópias e, emplacaram 35 temas de novelas, a maioria da Rede Globo.

Outro detalhe que chama atenção na banda foi o fato de manter a mesma formação desde o início. Isso só foi “quebrado” pelo triste falecimento do vocalista Paulinho, que nos deixou em 14 de dezembro de 2020, em virtude da Covid-19.

Para manter o sexteto foi efetivado o cantor Fábio Nestares, que já vinha substituindo Paulinho em alguns shows.

Tirando esse infeliz acontecimento a banda é integrada por Serginho Herval (bateria/voz), Nando (baixo/voz), Kiko (guitarra/voz), Cleberson Horsth (teclados/voz) e Ricardo Feghali (teclados/voz).

Vencedores do Grammy Latino de “Melhor Álbum Pop Contemporâneo brasileiro”, com o disco “Roupa Nova em Londres”, gravado em 2009, nos estúdios de Abbey Road na capital britânica, a banda acumula discos de ouro e platina, como com o álbum “Roupa Nova 30 anos”, de 2010.

Uma das maiores influências do sexteto são os Beatles. Os quatro garotos de Liverpool foram homenageados pelo RN na música “Ídolos”, lançada no disco “Luz”, de 1988. Outro ponto alto na carreira dos cariocas é a versão maravilhosa de “Yesterday”, dos Fab Four, a qual é interpretada à capela com maestria e emoção.

Nas apresentações do Tokio Marine Hall o Roupa Nova emocionará os fãs com um setlist irretocável em que constam “Whisky a Go-Go”, “Dona”, “Volta pra Mim”, “Anjo”, “Seguindo no Trem Azul”, “A Viagem”, “Coração Pirata”, “Linda Demais”, “Vício”, “Meu Universo é Você” “Espanhola” e “Um Show de Rock and Roll’.

SERVIÇO

Roupa Nova

Tour “40 anos”

Dias 13 e 14 de outubro – 22 horas

Tokio Marine Hall

Rua Bragança Paulista, 1281 – Santo Amaro – SP

Classificação: 16 anos

Ingressos a partir de R$ 180,00

Inf: https://www.tokiomarinehall.com.br/roupa-nova/