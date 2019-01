Rotina está de volta com virada de ano e novo presidente

Como muitas dessas realizações estão ligadas a política, a posse do presidente Jair Bolsonaro na terça-feira, 1º, surge como esperança para a maioria dos brasileiros que apostou nele uma mudança capaz de melhorar a economia, bem como criar oportunidade de emprego aos milhares de cidadãos desempregados.

Após um surpreendente discurso feito pela primeira-dama, Michelle Bolsonaro, que se manifestou em libras, em homenagem à população surda, público para o qual dedica trabalho voluntário, o novo chefe do País discorreu prometendo proteger a democracia e construir uma sociedade sem discriminação e divisão. “Uma de minhas prioridades será proteger a democracia brasileira”, disse o presidente de 63 anos de idade.

Já com a faixa de presidente da República, Bolsonaro se dirigiu à nação e prometeu “tirar peso do governo sobre quem trabalha e produz” e “restabelecer a ordem neste país”.

São Paulo

Em São Paulo, João Doria, foi empossado governador na manhã de terça-feira, 1º, prometendo governar com o Brasil e para os brasileiros de São Paulo. “O meu partido, o PSDB, também não vai virar as costas para os brasileiros. Os partidos, como os governos, precisam de novas posições, novos compromissos, novos projetos. O PSDB, o meu partido, será um exemplo disso, porque vai mudar e vai mudar para sintonizar a realidade da população do estado de São Paulo. E, se souber fazer isso em São Paulo, saberá fazer também no Brasil”, declarou Doria.

Os caieirenses esperam ansiosos pelo cumprimento de promessas de campanha feita pelo tucano durante a corrida eleitoral. A que mais é aguardada pelos moradores não apenas do município, mas de toda a região, é a melhoria da Rodovia Tancredo de Almeida Neves, SP-332.

Antes das eleições, em busca de votos pelas cidades regionais, o então candidato do PSDB gravou vídeos e divulgou nas redes sociais o compromisso de promover a abertura de um acesso à Rodovia dos Bandeirantes, tão necessária para melhorar a fluidez do trânsito que se forma ao longo da SP-332. Com a vitória dele, os caieirenses e moradores das cidades de Franco da Rocha, Francisco Morato, entre outras, poderão ser beneficiados com esse projeto que, segundo o governador eleito, desta vez irá sair do papel.

Contas a pagar

Independente da política, todo começo de ano vem acompanhado de gastos. IPTU e IPVA são dois impostos obrigatórios e que costumam desequilibrar as finanças dos brasileiros.

De acordo com Reinaldo Domingos, educador financeiro, dá evitar esse desencontro de caixa programando o pagamento com antecedência. “O grande erro está em não planejar. Como a maioria das pessoas não traça um programa anual, acaba começando um ano novo com dificuldades financeiras, já que no período há também gastos com matrícula e material escolar, entre outros”, disse.

Uma dúvida muito comum em relação ao IPTU e ao IPVA é sobre a condição de pagamento: é melhor à vista ou parcelado? Antes de ter essa resposta, é preciso saber em que situação financeira você se encontra: endividado, equilibrado financeiramente ou investidor. “Se for a primeira ou segunda opção, dificilmente conseguirá fazer o pagamento à vista, restando o caminho do parcelamento. Caso a situação financeira esteja mais confortável, tendo uma reserva financeira, recomendo, sem dúvida nenhuma, que o pagamento seja feito à vista”, declarou.

“Para todas as ocasiões, é importante ter uma reserva financeira. Isso evita problemas e nos deixa mais seguros, em caso de imprevistos. Enfim, com planejamento, é possível terminar e começar o ano com segurança de uma vida financeira saudável e muitas realizações”, finalizou Reinaldo Domingos.