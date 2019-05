Rompimento de tubulação deve prejudicar abastecimento de água

As primeiras informações são de que uma retroescavadeira da CPTM, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, teria provocado o acidente próximo a linha férrea, na região central do município. Após a publicação da matéria foi informado que um trator que trabalha para a prefeitura foi quem perfurou a tubulação.

Um representante da Sabesp informou que uma equipe já está no local para realizar os reparos. Sobre problemas no fornecimento de água, o serviço está sendo avaliado, mas pode afetar a região central e parte do Serpa.

A circulação de trens não foi interrompida.

*Matéria atualizada às 14h17